Ferrero all’Olimpico per Lazio-Sampdoria? Possibile ritorno dell’ex presidente allo stadio

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Massimopotrebbe tornareper assistere a una partita della sua, anche se in trasferta. Secondo quanto riportato da “Primocanale”, l’exe attuale azionista di maggioranza del club blucerchiato, potrebbe farsi vedere in occasione della trasferta in casa della. Decisivo sarebbe l’ottimo rapporto con il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, che potrebbe facilitargli l’ottenimento di un titolo di accessoOlimpico di Roma. In casa, infatti, il CdA dellaha sempre impedito che potesse farsi vederenegli ultimi tempi. SportFace.