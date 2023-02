Ferma il contropiede salendo sulle spalle dell’avversario | giocatore del Sunderland ammonito tra le risate VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ha dell’incredibile il cartellino giallo ricevuto da Luke O’Nien in occasione del match di Championship trae Bristol City. All’82’, il calciatore della squadra di casa ha escogitato un modo geniale perre un avversario in, non limitatoso a trattenerlo per la maglia bensìgli. Nell’incredulità del pubblico e dei giocatori in campo, che non sono riusciti a trattenere le, l’arbitro ha sventolato il cartellino giallo in faccia a O’Nien. Alla fine il match è terminato 1-1 – peraltro O’Nien è stato l’unico– ma Luke è diventato un idolo sui social dato che il filmato è diventato virale. Sul suo profilo Twitter, non a caso, ha scritto: “Stabilito che sono un idiota… Ora divertiamoci un po’: il ...