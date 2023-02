Fedez VS Mario Giordano: “Chiama i miei amici per sapere se sono gay” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Fedez-Giordano, è scontro E Salvini attacca il cantante: parla di libertà, poi offende Corriere della Sera, di Renato Franco, pag. 13 Fedez torna a parlare sui social, ma niente spoiler sulla crisi con Chiara Ferragni (sono ai ferri corti o no? Sopravviveremo lo stesso…). Da parecchi giorni però il rapper è una calamita di polemiche. L’ultima rientra nel campo del «presunto». Perché lui parla di un’inchiesta di Mario Giordano sulla sua presunta omosessualità. Ma il giornalista risponde che di questa presunta inchiesta non sa nulla. La miccia la accende Fedez che su Instagram racconta di diverse telefonate fatte da una giornalista di Fuori dal coro ad alcuni suoi amici per chiedere se fosse o meno gay. «Ecco, cara giornalista, io non ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 20 febbraio 2023), è scontro E Salvini attacca il cantante: parla di libertà, poi offende Corriere della Sera, di Renato Franco, pag. 13torna a parlare sui social, ma niente spoiler sulla crisi con Chiara Ferragni (ai ferri corti o no? Sopravviveremo lo stesso…). Da parecchi giorni però il rapper è una calamita di polemiche. L’ultima rientra nel campo del «presunto». Perché lui parla di un’inchiesta disulla sua presunta omosessualità. Ma il giornalista risponde che di questa presunta inchiesta non sa nulla. La miccia la accendeche su Instagram racconta di diverse telefonate fatte da una giornalista di Fuori dal coro ad alcuni suoiper chiedere se fosse o meno gay. «Ecco, cara giornalista, io non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcofurfaro : Dopo 24 ore: - @GiorgiaMeloni non ha trovato un secondo per condannare l’azione squadrista di fascisti legati al… - AlexBazzaro : Fedez: “Io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Me lo domando da una vita,… - SimoPillon : Fedez attacca immotivatamente Mario Giordano e fa inqualificabile body-shaming. Solidarietà a #mariogiordano.… - Axmar75 : RT @ArturoB23022138: Ottimo vedere questa destra boldriniana indignarsi e piagnucolare per le parole di Fedez su Mario Giordano - carmeninreverse : RT @siriomerenda: Salvini difende Mario Giordano nella polemica con Fedez 'gigante nel giornalismo'... il gigante nel giornalismo: #Giordan… -