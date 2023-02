Fedez "messo in castigo" da Chiara Ferragni: l'ultima umiliazione per il rapper (Di lunedì 20 febbraio 2023) La presunta crisi di Chiara Ferragni e Fedez è “una cag*** pazzesca”, direbbe Fantozzi. Più passano i giorni e sempre meno gente pensa che i due abbiano realmente litigato: per cosa, poi? Per il bacio organizzato a tavolino tra il rapper e Rosa Chemical? Oppure per l'eccessivo protagonismo del marito che ha “ingelosito” la Ferragni? Tutte teorie che non sembrano stare in piedi: di conseguenza prende forza l'ipotesi di una montatura ad hoc. I numeri avvalorano tale tesi, dato che da quando questa presunta crisi è in corso l'engagement del profilo Instagram della Ferragni è schizzato alle stelle, quasi triplicato. Questo perché tutti aspettano con ansia un post o una story per vedere se c'è anche Fedez, che puntualmente invece non appare. Eppure in pubblico i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) La presunta crisi diè “una cag*** pazzesca”, direbbe Fantozzi. Più passano i giorni e sempre meno gente pensa che i due abbiano realmente litigato: per cosa, poi? Per il bacio organizzato a tavolino tra ile Rosa Chemical? Oppure per l'eccessivo protagonismo del marito che ha “ingelosito” la? Tutte teorie che non sembrano stare in piedi: di conseguenza prende forza l'ipotesi di una montatura ad hoc. I numeri avvalorano tale tesi, dato che da quando questa presunta crisi è in corso l'engagement del profilo Instagram dellaè schizzato alle stelle, quasi triplicato. Questo perché tutti aspettano con ansia un post o una story per vedere se c'è anche, che puntualmente invece non appare. Eppure in pubblico i ...

