Fedez contro Mario Giordano | “Non sono gay | tu hai ancora i testicoli?”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Ma davvero #Fedez era il principale sponsor del #DdlZan contro le discriminazioni su #lgbtq e #diversamenteabili?… - SusannaCeccardi : In una storia su Ig, #Fedez insulta il direttore di Fuori dal Coro con offese indecenti e affermazioni come “teste… - jacopocoghe : Aiutatemi a ricordare: ma quello che ieri ha riempito di insulti irripetibili @mariogiordano5 non è lo stesso… - AndreaAsilo : RT @Giorgiolaporta: Ma davvero #Fedez era il principale sponsor del #DdlZan contro le discriminazioni su #lgbtq e #diversamenteabili? Cono… - littleCarme : RT @giubileif: Che Fedez non fosse un campione di eleganza ed educazione, era già emerso con lo spettacolino a Sanremo in cui aveva simulat… -

- Una ricerca sui sentiment dei social nella querelle- Giordano certifica che oltre il 71% ... dunque probabilmente afferenti alla comunità Lgbt, circa il 75% sonoil rapper. Insomma: l'...FUORI DAL CORO Da adnkronos.com Dopo il tweet di Salvini, che ha definito il giornalista Mediaset 'un gigante del giornalismo' Non solo Matteo Salvini. Dopo il tweet del ministro che ha ...

La polemica sull'inchiesta di Fuori dal Coro diventa scontro Fedez-Salvini. E il rapper sfodera un alleato a sorpresa ... Open

Fedez contro Fuori dal Coro: "Chiede ai miei amici se sono omosessuale" - Cultura & Spettacoli Agenzia ANSA

Fedez contro Mario Giordano in un video sui social: «Fai chiedere ai miei amici se sono gay Cloaca del giornalismo» Corriere TV

Scontro tra Fedez e Mario Giordano, bufera social: tutti contro il rapper, da Salvini a Dalla Chiesa Virgilio Notizie

Fedez contro Mario Giordano: "Inchiesta tv per scoprire se sono gay..." Adnkronos

Ospite di ‘Domenica In’, Rosa Chemical ha ripercorso la sua settimana sanremese: “L’obiettivo per il quale abbiamo lavorato è stato raggiunto, però ammetto che non mi aspettavo questa comprensione e q ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...