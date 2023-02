Fedez | chi è la giornalista di “Fuori dal coro” che ha fatto l’inchiesta sulla presunta omosessualità del rapper?

Leggi su donnapop

(Di lunedì 20 febbraio 2023)negli ultimi giorni ha scatenato una grossa polemica contro unadidal, il programma Mediaset di Mario Giordano. La professionista avrebbe aperto un’inchiesta per indagaredel, cercando di contattare anche i suoi amici d’infanzia. Leggi anche: Renato Zero, spunta un VIDEO di un “atto osceno” in tv...