Federcomtur alla Camera per presentare il progetto Culturitalia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Valorizzare il Made in Italy attraverso il turismo extralberghiero. È l’obiettivo delKooltourItaly presentato nei giorni scorsi da Claudio Pisapia, presidente di, in commissione Attività produttive, commercio e turismo delladei Deputati. «L’Italia è da sempre il Paese col più ampio proscenio di attrazione turistica. La nostra nazione disvela un ampio patrimonio culturale, artistico, storico e naturalistico che afferma, sullo scenario internazionale, la nostra posizione privilegiata nell’immaginario e nella percezione di quanti, almeno una volta nella vita, desiderano vivere un’esperienza tipicamente italiana. Fascino che richiede, per contro, di essere sostenuto da una forte capacità di polarizzazione degli ingressi turistici. Diventa imprescindibile, quindi, un’ampia capacità ...