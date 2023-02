Fare scuola a Scampia, buone pratiche digitali: giovedì 23 presentazione del libro di Cotugno (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il libro di Nicola Cotugno “Fare scuola a Scampia – buone pratiche digitali per la coesione educativa”, scritto con le testimonianze degli studenti coinvolti dal 1996 al 2021 al Ferraris, sarà presentato giovedì 23 febbraio alle ore 17, nella sede della scuola Calcio Arci Scampia in via Fratelli Cervi lotto U di Napoli. Dopo i saluti del Presidente della scuola Calcio Arci Scampia, Antonio Piccolo, e del Presidente della Municipalità 8 del Comune di Napoli, Nicola Nardella, dialogheranno con l’autore, Domenico Ciruzzi, avvocato penalista e già Presidente della Fondazione Premio Napoli e Rosanna Esposito, docente dell’ITI Ferraris, formatrice ed esperta in didattica ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ildi Nicolaper la coesione educativa”, scritto con le testimonianze degli studenti coinvolti dal 1996 al 2021 al Ferraris, sarà presentato23 febbraio alle ore 17, nella sede dellaCalcio Arciin via Fratelli Cervi lotto U di Napoli. Dopo i saluti del Presidente dellaCalcio Arci, Antonio Piccolo, e del Presidente della Municipalità 8 del Comune di Napoli, Nicola Nardella, dialogheranno con l’autore, Domenico Ciruzzi, avvocato penalista e già Presidente della Fondazione Premio Napoli e Rosanna Esposito, docente dell’ITI Ferraris, formatrice ed esperta in didattica ...

