Fan disperati per il nuovo amore di Andrea Delogu: “Quando ero single non mi si filava nessuno” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Fan disperati per il nuovo amore di Andrea Delogu Ospite di Domenica In, Andrea Delogu è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Montanari e della sua nuova relazione con Luigi Bruno provocando il “dispiacere” di alcuni follower. La conduttrice, infatti, ha condiviso sul suo profilo Twitter alcuni commenti dei suoi fan, letteralmente devastati dalla notizia del suo fidanzamento, che in realtà risale a circa due anni fa. “Ma come fidanzata? Vado a buttarmi dal dirupo” ha scritto un utente con la presentatrice che ironicamente ha commentato: “Eh per un anno sono stata single e non mi si filava nessuno, ora tutti a dire ‘averlo saputo prima’”. Eh per un anno son stata single e non ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Fanper ildiOspite di Domenica In,è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Montanari e della sua nuova relazione con Luigi Bruno provocando il “dispiacere” di alcuni follower. La conduttrice, infatti, ha condiviso sul suo profilo Twitter alcuni commenti dei suoi fan, letteralmente devastati dalla notizia del suo fidanzamento, che in realtà risale a circa due anni fa. “Ma come fidanzata? Vado a buttarmi dal dirupo” ha scritto un utente con la presentatrice che ironicamente ha commentato: “Eh per un anno sono statae non mi si, ora tutti a dire ‘averlo saputo prima’”. Eh per un anno son statae non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Andrea Delogu fidanzata fan disperati. E lei risponde: Da single non mi si filava nessuno si svegliano ora... -… - leggoit : Andrea Delogu fidanzata, fan disperati. E lei risponde: «Da single non mi si filava nessuno, si svegliano ora...» - swaagamy : sapete quanti fan di frank ocean ci sono là fuori disperati quanto me per un album? - badchanneI : omunque raga era palese parlassero dello sputo nella foto, non prendono alcun provvedimento ma visto quanto hanno r… - valkeasusi : @DucaAndrea85 Ho visto solo l'ultimo quarto d'ora ma sono pronto a scommettere che i fan dell'agrume ora parleranno… -