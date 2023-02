False lettere nella cassetta della posta: occhio alla truffa online (Di lunedì 20 febbraio 2023) occhio alle truffe online! È una lettera del tutto credibile quella che sta giungendo nelle caselle di posta di tantissimi italiani che sfrutta il nome e il logo dell’Inps. Si tratta di una missiva che annuncia un rimborso di ben 715 euro su tasse e contributi pagati nell’anno 2022. È una truffa a cui non bisogna assolutamente credere. Come riferisce “Il Giornale La Voce” la suddetta truffa fa leva sulla falsa motivazione che sarebbero state trovate dall’Istituto Nazionale di Previdenza divergenze sui pagamenti dei contributi previdenziali dell’anno precedente degli utenti. Per rendere verosimile la mail c’è addirittura un numero di pratica e un codice di riferimento. Leggi anche l’articolo —> “Striscia la notizia” svela la truffa del mazzo di chiavi: attenzione ai falsi ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 febbraio 2023)alle truffe! È una lettera del tutto credibile quella che sta giungendo nelle caselle didi tantissimi italiani che sfrutta il nome e il logo dell’Inps. Si tratta di una missiva che annuncia un rimborso di ben 715 euro su tasse e contributi pagati nell’anno 2022. È unaa cui non bisogna assolutamente credere. Come riferisce “Il Giornale La Voce” la suddettafa leva sulla falsa motivazione che sarebbero state trovate dall’Istituto Nazionale di Previdenza divergenze sui pagamenti dei contributi previdenziali dell’anno precedente degli utenti. Per rendere verosimile la mail c’è addirittura un numero di pratica e un codice di riferimento. Leggi anche l’articolo —> “Striscia la notizia” svela ladel mazzo di chiavi: attenzione ai falsi ...

