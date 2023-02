Facebook e Instagram a pagamento: quanto costerà avere la spunta blu (Di lunedì 20 febbraio 2023) Meta, l’azienda proprietaria di Facebook e Instagram, lancerà un abbonamento a pagamento che permetterà agli utenti di verificare la loro identità, come già ha fatto Elon Musk per Twitter. Lo ha annunciato l’a.d. della società, Mark Zuckerberg. Per 11,99 dollari al mese Meta Verified permetterà di “autenticare il proprio account con un documento e avere una spunta blu”. Facebook e Instagram a pagamento Tra le nuove funzioni garantite dall’abbonamento, “si potrà avere protezione extra contro i furti di identità e accesso rapido all’assistenza”, ha spiegato Zuckerberg precisando che il servizio sarà accessibile solo a chi ha più di 18 anni. Meta Verified debutta questa settimana in Australia e Nuova Zelanda. Sembra che Elon Musk, almeno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 febbraio 2023) Meta, l’azienda proprietaria di, lancerà un abbonamento ache permetterà agli utenti di verificare la loro identità, come già ha fatto Elon Musk per Twitter. Lo ha annunciato l’a.d. della società, Mark Zuckerberg. Per 11,99 dollari al mese Meta Verified permetterà di “autenticare il proprio account con un documento eunablu”.Tra le nuove funzioni garantite dall’abbonamento, “si potràprotezione extra contro i furti di identità e accesso rapido all’assistenza”, ha spiegato Zuckerberg precisando che il servizio sarà accessibile solo a chi ha più di 18 anni. Meta Verified debutta questa settimana in Australia e Nuova Zelanda. Sembra che Elon Musk, almeno ...

