(Di lunedì 20 febbraio 2023) Brutto periodo per, chelaper alcuni comportamenti scorretti nei suoi confronti. Francesconon ci sta più esua. Lo ha annunciato sui social con una storia in cui attacca Wilma Helena Faissol e alcuni suoi comportamenti che lo infastidiscono ogni giorno, rendendogli la vita difficile. I fan si sono subito preoccupati di fronte a questa. Noto sia in televisione che sui social, Francesco è figlio del tastierista e cantante dei Pooh, Roby. Figlio d’arte, inizialmente aveva deciso di seguire le orme del padre, ma poi ha cambiato strada quando ha visto che la musica non gli aveva regalato i risultati sperati. Oggi Francesco è un conduttore, imprenditore e disc ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lozirion : La denuncia per danneggiamento andrebbe fatta agli acuti di Facchinetti più che alla scenetta di Blanco. #Blanco #Sanremo2023 -

... il cantante cede alla provocazione, cosa è successo LAL'ultimo, in ordine di tempo, è ... Tra i tanti che hanno preso parte al dibattito, Francesco: 'Questa moda allucinante degli ...'Li hanno picchiati e legati è stata una cosa violenta',una parente, 'sono traumatizzati e ora non vogliono più tornare nella villa'. Leggi Anche Rapina nella villa di Roby, per ...

Facchinetti denuncia sua moglie: "Mi obbliga" | Decisione drastica Fortementein.com

Francesco Facchinetti, la rivelazione in queste ore: denuncio mia moglie PASSIONEtecnologica.IT

Roby Facchinetti, nella villa la banda di rapinatori con gli auricolari Corriere Bergamo - Corriere della Sera

La rivolta degli chef contro gli influencer scrocconi: «Basta cene ... Open

Mezzane di Sotto (Vr), anziani legati e picchiati in casa per una rapina TGCOM

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Tre armati e travisati, probabilmente in collegamento con complici all’esterno. E stasera, martedì 7 febbraio, la reunion dei Pooh per la serata inaugurale di Sanremo ...