F1, Max Verstappen sarà il primo a scendere in pista nei test in Bahrain con la Red Bull

Dopo la settimana delle presentazioni delle nuove monoposto di F1 è tempo di pensare ai test pre-season che si terranno sulla pista di Sakhir, in Bahrain, teatro anche dell'esordio iridato nel fine-settimane del 3-5 marzo. Le prove ci saranno nella tre-giorni del 23-25 febbraio e grandi attese ci sono per il campione del mondo in carica, Max Verstappen. L'olandese, dominatore assoluto della stagione passata, punta senza mezzi termini alla terza affermazione consecutiva. Sarà interessante capire cosa avrà escogitato quel genio di Adrian Newey dal momento che, quando sono stati tolti i veli dalla nuova macchina a New York, della RB19 c'era ben poco, ma era lecito parlare del modello precedente. Gioca un po' a nascondino la scuderia anglo-austriaca ed è lecito aspettarsi qualche effetto speciale nel corso ...

