F1: caduta in bici per Lance Stroll, salterà i primi test in Bahrain (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Mondiale di F1 non è ancora iniziato, ma per tenersi in forma serve fare sport. Purtroppo, a volte, si rischia però di compromettere la salute in vista degli appuntamenti più importanti. È successo così a Lance Stroll: il canadese dell'Aston Martin è caduto mentre si allenava in bicicletta in Spagna e dovrà quindi saltare i test pre stagionali in Bahrain ed è anche a rischio per la prima tappa iridata. Le sue parole: "Ho avuto un incidente sfortunato mentre mi allenavo in bici per la stagione. Sono determinato a tornare velocemente in macchina e sono entusiasta all'idea di affrontare una nuova stagione con il team. Sono motivato a tornare in forma il prima possibile". Pronti a sostituirlo, come riserve, ci sono Stoffel Vandoorne e Felipe Drugovich.

