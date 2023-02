Event horizon telescope | dopo due buchi neri | ha immortalato un quasar lontanissimo

(Di lunedì 20 febbraio 2023) La rete di telescopi famosa per aver scattato le prime due immagini di un buco nero, tra cui quello al centro della Via Lattea, ha ora ritratto unche dista circa sette miliardi e mezzo di anni luce

Le immagini del quasar Nrao 530 sono ora visibili: il merito è di un gruppo di scienziati che ha utilizzato i dati ottenuti dal progettoTelescope (Eht). Come si può leggere in un recente studio pubblicato su The Astrophysical Journal , il quasar è l'oggetto più distante osservato finora da Eht: la sua luce è stata emessa ...Immagine del nucleo del Quasar Nrao 530 ottenuta dall'Telescope (cliccare per ingrandire). Crediti: S. Jorstad, M. Wielgus, et al., Apj, 2023 I quasar (abbreviazione di quasi - stellar radio source) sono sorgenti di radiazioni estremamente ...

