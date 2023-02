Eurovision, chi sono i cantanti italiani che provano a qualificarsi per S. Marino (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roy Paci, Eiffel 65 e Massimo Di Cataldo. sono questi i nomi dei cantanti italiani più famosi che parteciperanno a "Una voce per San Marino" con l'obiettivo di qualificarsi all'Eurovision Song Contest. Anche quest'anno, infatti, la Repubblica di San Marino eleggerà sabato 25 febbraio, con la finalissima del concorso "Una voce per San Marino", il proprio rappresentante all'Eurovision Song Contest. Dallo scorso anno, il concorso di San Marino è diventato anche una seconda chance per gli artisti italiani. Per l'Italia, infatti, gareggia di diritto all'Eurovision Song Contest il vincitore di Sanremo, quindi quest'anno Marco Mengoni. Ma tanti altri artisti italiani noti si ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roy Paci, Eiffel 65 e Massimo Di Cataldo.questi i nomi deipiù famosi che parteciperanno a "Una voce per San" con l'obiettivo diall'Song Contest. Anche quest'anno, infatti, la Repubblica di Saneleggerà sabato 25 febbraio, con la finalissima del concorso "Una voce per San", il proprio rappresentante all'Song Contest. Dallo scorso anno, il concorso di Sanè diventato anche una seconda chance per gli artisti. Per l'Italia, infatti, gareggia di diritto all'Song Contest il vincitore di Sanremo, quindi quest'anno Marco Mengoni. Ma tanti altri artistinoti si ...

