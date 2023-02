Esther Vergeer | icona del wheelchair tennis nella Hall of Fame | record e curiosità

(Di lunedì 20 febbraio 2023)del, ha vinto ogni Slam cui abbia partecipato; 21 in singolare e 23 in doppio. Sette volte oro paralimpico, ha vinto 120 dei 169 tornei cui ha preso parte e ...

, icona del wheelchair tennis, ha vinto ogni Slam cui abbia partecipato; 21 in singolare e 23 in doppio. Sette volte oro paralimpico, ha vinto 120 dei 169 tornei cui ha preso parte e ...... a dirigere l'evento indoor più importante del mondo c'è, icona della disciplina e sette volte campionessa paralimpica. Un torneo che " come eventi collaterali " prevede anche la ...

Esther Vergeer, icona del wheelchair tennis nella Hall of Fame ... Tiscali

Il ritiro di Shingo Kunieda, la leggenda del wheelchair tennis SuperTennis

Rotterdam story: SuperTennis

Come e più di Djokovic: i dominatori dell'Aus Open in carrozzina SuperTennis

L’ATP500 di Rotterdam cambia nome dal 2023: si chiamerà ABN AMRO Open Ubitennis

In tutta la sua carriera, Shingo Kunieda ha sbagliato una volta sola : nell’annunciare il ritiro in pieno Australian Open, coi risultati ...