ESCURSIONI ROMANE La Basilica di San Nicola in Carcere

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Approfittando di un pomeriggio di febbraio meno rigido del solito, è stato possibile visitare l’interessante chiesa di S.in. Situata in via del Teatro di Marcello, nell’antico Foro Olitorio che, alle pendici del Campidoglio, anticamente ospitava il mercato della frutta e della verdura, questaminore sorge sui basamenti di tre templi antichissimi (III secolo a.C.) di cui mostra, inserite nel suo lato sinistro, sei colonne con architrave. I tre templi erano dedicati, rispettivamente, al dio Giano, alla dea Speranza, e alla dea Giunone Sospita (Propizia) ed è proprio sul basamento di quest’ultimo tempio, il più grande dei tre, che venne in seguito edificata la. Questi templi furono edificati da personaggi diversi in ere diverse, così come in periodi differenti sono stati restaurati. Alla ...