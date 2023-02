“Esce dalla casa in queste ore”. GF Vip, la concorrente costretta ad abbandonare il reality (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il ritorno del doppio appuntamento settimanale ha condito il GF Vip 7 di tantissime altre dinamiche, pure l’arrivo di Martina Nasoni, Matteo Diamante ed Ivana Mrazova ha contribuito portare un’ondata di novità e di tensione. Chi sarà eliminato tra Nikita Pelizon, Sarah Altobello, Nicole Murgia, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Andrea Maestrelli? Come nella scorsa, 34esima puntata, un televoto fitto di vipponi. Ognuno ha lasciato il segno a Cinecittà. Nikita Pelizon è ancora giù per l’esito dello scorso televoto, che ha eletto Oriana Marzoli la preferita a discapito suo e di Antonella Fiordelisi. Uno tra lei, Sarah Altobello, Nicole Murgia, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro ed Andrea Maestrelli sarà eliminato dal GF Vip 7. Uno scontro per nulla scontato, questa volta, ma i sondaggi del web adesso sono quasi tutti d’accordo. GF Vip 7, chi viene eliminato il 20 ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il ritorno del doppio appuntamento settimanale ha condito il GF Vip 7 di tantissime altre dinamiche, pure l’arrivo di Martina Nasoni, Matteo Diamante ed Ivana Mrazova ha contribuito portare un’ondata di novità e di tensione. Chi sarà eliminato tra Nikita Pelizon, Sarah Altobello, Nicole Murgia, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Andrea Maestrelli? Come nella scorsa, 34esima puntata, un televoto fitto di vipponi. Ognuno ha lasciato il segno a Cinecittà. Nikita Pelizon è ancora giù per l’esito dello scorso televoto, che ha eletto Oriana Marzoli la preferita a discapito suo e di Antonella Fiordelisi. Uno tra lei, Sarah Altobello, Nicole Murgia, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro ed Andrea Maestrelli sarà eliminato dal GF Vip 7. Uno scontro per nulla scontato, questa volta, ma i sondaggi del web adesso sono quasi tutti d’accordo. GF Vip 7, chi viene eliminato il 20 ...

