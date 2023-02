Esce da una struttura psichiatrica e con l’auto tampona e uccide due donne. E’ un italo-marocchino di 39 anni (Di lunedì 20 febbraio 2023) E’ risultato positivo alla cannabis e alle benzodiazepine l’uomo di 39anni, di origine marocchina e con cittadinanza italiana, che sabato notte ha tamponato l’auto di due donne ferme al casello autostradale della A4 Torino- Milano, all’altezza della Ghisolfa, e le ha uccise sul colpo. Sono i particolari che emergono dai primi accertamenti medici. Prima di schiantarsi contro l’auto di Laura Amato, 54 anni, e Claudia Turconi, 59 anni, il 39enne aveva proceduto a zig zag sfiorando altre auto nella sua folle corsa. Ora si trova in ospedale ma non è in pericolo di vita. E’ indagato per omicidio plurimo e rischia fino a 18 anni di reclusione. Per le due donne invece sono stati vani i soccorsi. Era uscito da poche ore da una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 febbraio 2023) E’ risultato positivo alla cannabis e alle benzodiazepine l’uomo di 39, di origine marocchina e con cittadinanza italiana, che sabato notte hatodi dueferme al casello autostradale della A4 Torino- Milano, all’altezza della Ghisolfa, e le ha uccise sul colpo. Sono i particolari che emergono dai primi accertamenti medici. Prima di schiantarsi controdi Laura Amato, 54, e Claudia Turconi, 59, il 39enne aveva proceduto a zig zag sfiorando altre auto nella sua folle corsa. Ora si trova in ospedale ma non è in pericolo di vita. E’ indagato per omicidio plurimo e rischia fino a 18di reclusione. Per le dueinvece sono stati vani i soccorsi. Era uscito da poche ore da una ...

