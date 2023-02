Energia: Bonelli, 'Lega per petrolio e nucleare, governo dimentica rinnovabili' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “La Lega sostiene che il governo è particolarmente attento alle politiche energetiche, ma quali sono le sfide della Lega sull'Energia? La direzione che esprimono da sempre e confermano da sempre è quella di continuare a puntare sul petrolio e sul nucleare, in modo da proseguire nell'utilizzare fonti da energie fossili e poi chi paga i conti?". Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra "Le bollette da salasso sono a carico delle famiglie e imprese italiane. L'unica buona politica energetica è quella che punta a sviluppare le energie da fonti rinnovabili, un capitolo che la Lega e questo governo dei 'No' ha dimenticato". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “Lasostiene che ilè particolarmente attento alle politiche energetiche, ma quali sono le sfide dellasull'? La direzione che esprimono da sempre e confermano da sempre è quella di continuare a puntare sule sul, in modo da proseguire nell'utilizzare fonti da energie fossili e poi chi paga i conti?". Così Angelo, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra "Le bollette da salasso sono a carico delle famiglie e imprese italiane. L'unica buona politica energetica è quella che punta a sviluppare le energie da fonti, un capitolo che lae questodei 'No' hato".

