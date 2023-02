Empoli, Vicario sulla sfida contro il Napoli: “Possiamo far male a qualsiasi avversario” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo aver conquistato un punto prezioso contro la Fiorentina, nel derby che si è disputato nella giornata di ieri 19 febbraio, il portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario, intervenuto ai canali ufficiali del club toscano, ha posto sotto i riflettori il prossimo impegno contro il Napoli. Queste le sue parole: “Con gli azzurri non dovremo snaturarci, anche se siamo consapevoli che incontreremo la prima della classe. Servirà attenzione e rispetto, dovremo preparare ogni minimo dettaglio e concentrarci perchè Possiamo comunque far male a qualsiasi avversario“. L'articolo proviene da contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo aver conquistato un punto preziosola Fiorentina, nel derby che si è disputato nella giornata di ieri 19 febbraio, il portiere dell’, Guglielmo, intervenuto ai canali ufficiali del club toscano, ha posto sotto i riflettori il prossimo impegnoil. Queste le sue parole: “Con gli azzurri non dovremo snaturarci, anche se siamo consapevoli che incontreremo la prima della classe. Servirà attenzione e rispetto, dovremo preparare ogni minimo dettaglio e concentrarci perchècomunque far“. L'articolo proviene dapiedeazzurro.com.

