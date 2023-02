Elodie a Che tempo che fa: il suo look colpisce tutti (Di lunedì 20 febbraio 2023) Elodie, nome d’arte di Elodie Patrizi, la meravigliosa cantante che ha recentemente incantato e infiammato il Festival di Sanremo, dove però ha vinto Marco Mengoni. Ed Elodie, nella serata di domenica 19 febbraio, era tra le protagoniste della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 3, il programma di Fabio Fazio dove si è esibita e si è concessa a una lunga intervista. A sorprendere, il look di Elodie. A Sanremo, infatti, ha alternato look super-provocanti ad altri molto più ricercati, tutti uniti da un filo conduttore: il nero, lo stile dark, che ha contraddistinto sia il primo abito “piumato” sia i tubini con pericolosissime trasparenze. “Per me le cose sono due Lacrime mie o lacrime tue Le cose sono due Due”@Elodiedipa a #CTCF ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 febbraio 2023), nome d’arte diPatrizi, la meravigliosa cantante che ha recentemente incantato e infiammato il Festival di Sanremo, dove però ha vinto Marco Mengoni. Ed, nella serata di domenica 19 febbraio, era tra le protagoniste della puntata di Cheche fa in onda su Rai 3, il programma di Fabio Fazio dove si è esibita e si è concessa a una lunga intervista. A sorprendere, ildi. A Sanremo, infatti, ha alternatosuper-provocanti ad altri molto più ricercati,uniti da un filo conduttore: il nero, lo stile dark, che ha contraddistinto sia il primo abito “piumato” sia i tubini con pericolosissime trasparenze. “Per me le cose sono due Lacrime mie o lacrime tue Le cose sono due Due”@dipa a #CTCF ...

