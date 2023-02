Elly e Stefano, recensione al buio (Di lunedì 20 febbraio 2023) A meno di un improbabile capitombolo di Bonaccini, tipo presentarsi con un vestito marròn come fece Occhetto quella famosa volta – ma ormai persino i travet di partito si sono evoluti, e i risvoltini dei pantaloni scandalizzano solo gli ultimi trinariciuti – il confronto in onda ieri sera tra i candidati alla segreteria del Pd, il funzionario senior Bonaccini appunto e la sinistrissima international Elly Schlein, di cui qui anticipiamo una recensione senza averlo visto (orari di chiusura, ma anche purissima noia come quella che ci impedì di guardare Sanremo), è stato la prevista e inconcludente tribunuzza politica. Innanzitutto per il format scelto, un “duello” su Sky Tg24 utile a scontentare i fautori della tv di stato, che però si sono potuti consolare perché il ritmo ha fatto rimpiangere Jader Jacobelli. Poi i temi: la lotta climatica come forma ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 febbraio 2023) A meno di un improbabile capitombolo di Bonaccini, tipo presentarsi con un vestito marròn come fece Occhetto quella famosa volta – ma ormai persino i travet di partito si sono evoluti, e i risvoltini dei pantaloni scandalizzano solo gli ultimi trinariciuti – il confronto in onda ieri sera tra i candidati alla segreteria del Pd, il funzionario senior Bonaccini appunto e la sinistrissima internationalSchlein, di cui qui anticipiamo unasenza averlo visto (orari di chiusura, ma anche purissima noia come quella che ci impedì di guardare Sanremo), è stato la prevista e inconcludente tribunuzza politica. Innanzitutto per il format scelto, un “duello” su Sky Tg24 utile a scontentare i fautori della tv di stato, che però si sono potuti consolare perché il ritmo ha fatto rimpiangere Jader Jacobelli. Poi i temi: la lotta climatica come forma ...

