Elena Sofia Ricci è fidanzata con Gabriele? Chi è, età, lavoro del nuovo compagno

Il matrimonio tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti è finito. Dopo 19 anni d'amore e una figlia, Maria, nata un anno e mezzo le nozze, i due si sono detti addio lo scorso dicembre. Il fidanzato di Elena Sofia Ricci: Gabriele Ma ora l'attrice sembra aver ritrovato il sorriso grazie a un nuovo amore. Lui, che è un collega, avrebbe 29 anni in meno della donna. A lanciare il gossip è il settimanale Oggi. Secondo i ben informati, riporta Oggi, a rendere particolarmente raggiante l'attrice, che abbiamo visto in forma smagliante sul palco dell'Ariston durante Sanremo 2023, sarebbe il collega Gabriele Anagni. Si sono conosciuti allo spettacolo teatrale La dolce ala della giovinezza e tra loro sarebbe nato un legame "di profonda ...

