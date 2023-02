Elena Sofia Ricci accenna al ritorno in Che Dio ci Aiuti? “La parola fine si può mettere e togliere…” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Elena Sofia Ricci tornerà in futuro in Che Dio ci Aiuti? L’attrice, ospita al programma Da noi a ruota libera, non sembra escluderlo. Il personaggio di Suor Angela è uscito di scena nella settima stagione, ma è poi apparso brevemente in un recente episodio. Elena Sofia Ricci si è così presa un periodo di pausa dal suo alter ego televisivo, per dedicarsi ad altro. Attualmente è infatti su Rai1 con Fiori Sopra L’Inferno, serie tratta dal romanzo di Ilaria Tuti. L’addio di Suor Angela ha poco influito sull’andamento di Che Dio ci Aiuti 7, che continua ad essere leader negli ascolti del giovedì sera. A dimostrarlo è la volontà della rete ammiraglia di mandare in onda un doppio appuntamento questa settimana, al martedì e al giovedì. Uno stratagemma ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023)tornerà in futuro in Che Dio ci? L’attrice, ospita al programma Da noi a ruota libera, non sembra escluderlo. Il personaggio di Suor Angela è uscito di scena nella settima stagione, ma è poi apparso brevemente in un recente episodio.si è così presa un periodo di pausa dal suo alter ego televisivo, per dedicarsi ad altro. Attualmente è infatti su Rai1 con Fiori Sopra L’Inferno, serie tratta dal romanzo di Ilaria Tuti. L’addio di Suor Angela ha poco influito sull’andamento di Che Dio ci7, che continua ad essere leader negli ascolti del giovedì sera. A dimostrarlo è la volontà della rete ammiraglia di mandare in onda un doppio appuntamento questa settimana, al martedì e al giovedì. Uno stratagemma ...

