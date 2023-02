Eintracht, Trapp: “Il Napoli non è solo Osimhen: azzurri da temere” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il portiere dell’Eintracht Francoforte Kevin Trapp ritiene che il Napoli non è solo Osimhen e che gli azzurri sono da temere Si avvicina il ritorno in campo per il Napoli in Champions League. Domani sera alle 21.00, allo stadio ‘Deutsche Bank Park’ di Francoforte, gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno l’Eintracht Francoforte. Kevin Trapp, estremo difensore dei tedeschi, si è espresso sul Napoli ai microfoni di Oma Sports Tv. Secondo lui, è molto aperta la gara valevole per il turno di andata degli Ottavi di Finale della massima competizione europea. Nel corso del suo intervento televisivo, il portiere dell’Eintracht Francoforte sottolinea la qualità del ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il portiere dell’Francoforte Kevinritiene che ilnon èe che glisono daSi avvicina il ritorno in campo per ilin Champions League. Domani sera alle 21.00, allo stadio ‘Deutsche Bank Park’ di Francoforte, glidi Luciano Spalletti affronteranno l’Francoforte. Kevin, estremo difensore dei tedeschi, si è espresso sulai microfoni di Oma Sports Tv. Secondo lui, è molto aperta la gara valevole per il turno di andata degli Ottavi di Finale della massima competizione europea. Nel corso del suo intervento televisivo, il portiere dell’Francoforte sottolinea la qualità del ...

