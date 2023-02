Eintracht-Napoli | Spalletti lancia un messaggio forte alla squadra!

(Di lunedì 20 febbraio 2023)carica ilper la sfida con l’Franco, gara di Champions League che si gioca martedì 21 febbraio alle ore 21 al Deutsche Bank Stadium. Ilpartecipa agli ottavi di Champions League con una convinzione rinnovata rispetto al passato. Gli azzurri possono sognare il passaggio del turno, ma non perché affronteranno l’ma perché hanno dimostrato sul campo di poter giocare e vincere con qualsiasi squadra. Gli azzurri hanno battuto il Liverpool in Europa, ma hanno vinto anche contro Roma, Juve, Milan e Lazio, ad esempio. Inoltre vengono da sei vittorie consecutive che danno morale e fiduciasquadra partenopea.cosa ha dettosquadra per ...

Rovescio della medaglia: questa lezione non può essere minimizzata dae Inter, alle prese ... ma die Porto. I tedeschi con l'ultima Europa League ancora tra le braccia, i portoghesi ......deve essere ben chiaro soprattutto a Inter e. "Non si tratta di City e Real Madrid, contro le quali negli ultimi tempi potevamo augurarci al massimo un sipario onorevole, ma die ...

Pronostici Champions League, Eintracht-Napoli: azzurri in vantaggio a 1.78 La Gazzetta dello Sport

Marchegiani: “Napoli favorito con l’Eintracht ma attenzione, ha perso un’abitudine” Tutto Napoli

Juve-Spezia, Eintracht-Napoli e Inter-Porto: il commento della Gazzetta Gazzetta

Champions League, come vedere Eintracht-Napoli gratis in TV QuiFinanza

Lo spettro squalifica agita l’allenatore alla vigilia della gara d’andata degli ottavi di Champions League allo stadio Maradona di Napoli Il Napoli andrà ancora a caccia di conferme nella… Leggi ...Cinque coppe dei campioni non si vincono certo per caso. Alessandro (detto Billy) Costacurta è iscritto all'esclusivissimo club di quelli che sono riusciti in questa impresa. Per ...