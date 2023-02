Eintracht-Napoli | Spalletti in conferenza | “Abbiamo il 50% di possibilità | loro hanno esperienza”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel corso della vigilia della partita valida per gli ottavi di finale di Champions League, con ilche affronterà in Germania la formazione dell’Francoforte, nel corso dellastampa ha parlato il mister degli azzurri Luciano: “Conosco i miei giocatori, so che uomini sono. Per cui mi aspetto che sappiamo interpretare bene il tipo di partita perchédetto in questi giorni cheun po’ più didi noi, nella partita da dentro o fuori”. Leggi anche:, Di Lorenzo in: “Vogliamo far bene anche in Europa” “Durante le ultime gare di campionato ci siamo allenati a questo:giocato come se fossero ...