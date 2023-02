Eintracht-Napoli, sfida a distanza tra Osimhen e Kolo Muani: le analogie tra i due bomber (Di lunedì 20 febbraio 2023) Entrambi nati nel 1998, i due attaccanti nel corso di questa stagione, attraverso le numerose reti realizzate, stanno trasportando le proprie compagini ad una posizione in classifica sempre più alta. Le analogie tra i due centravanti, che si sfideranno nella giornata di domani 21 febbraio nel match tra Francoforte e Napoli, vertono anche sul numero delle reti e la modalità con cui queste sono state realizzate: questo dato evidenzia come entrambi gli attaccanti siano in doppia cifra, con Kolo Muani a cinque lunghezze di distanza da Victor Osimhen, che primeggia in questa classifica con le sue 19 reti. Kolo MuaniEintracht Francoforte-Napoli, sfida sul lungo: Osimhen e ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Entrambi nati nel 1998, i due attaccanti nel corso di questa stagione, attraverso le numerose reti realizzate, stanno trasportando le proprie compagini ad una posizione in classifica sempre più alta. Letra i due centravanti, che si sfideranno nella giornata di domani 21 febbraio nel match tra Francoforte e, vertono anche sul numero delle reti e la modalità con cui queste sono state realizzate: questo dato evidenzia come entrambi gli attaccanti siano in doppia cifra, cona cinque lunghezze dida Victor, che primeggia in questa classifica con le sue 19 reti.Francoforte-sul lungo:e ...

