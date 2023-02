Eintracht-Napoli, Di Lorenzo in conferenza: “Vogliamo far bene anche in Europa” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel corso della vigilia della partita d’andata valida per gli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, nel corso della conferenza stampa pre partita, è intervenuto il terzino nonché il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo: “Non penso tanto al fatto di essere tra i migliori d’Europa, cerco di fare del mio meglio ed a volte ci riesco, altre volte no ma sono contento del percorso e del livello che ho raggiunto nel corso della mia carriera”. Leggi anche: Eintracht-Napoli, De Laurentiis: “I miei azzurri sempre competitivi e anche i più onesti” Napoli, Di Lorenzo: “Solo le squadre più forti arrivano a questi livelli” Come già detto, nel corso della ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel corso della vigilia della partita d’andata valida per gli ottavi di finale di Champions League contro l’Francoforte, nel corso dellastampa pre partita, è intervenuto il terzino nonché il capitano del, Giovanni Di: “Non penso tanto al fatto di essere tra i migliori d’, cerco di fare del mio meglio ed a volte ci riesco, altre volte no ma sono contento del percorso e del livello che ho raggiunto nel corso della mia carriera”. Leggi, De Laurentiis: “I miei azzurri sempre competitivi ei più onesti”, Di: “Solo le squadre più forti arrivano a questi livelli” Come già detto, nel corso della ...

