Eintracht | Gotze | Conosciamo le nostre forze | Kvara e Osimhen hanno qualità | su Lobotka

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Mario, centrocampista dell'Francoforte, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della gara contro il Napoli, ecco le sue parole: "Prima volta agli ottavi, sono molto contento! Se pensi all'avversario, al lavoro duro fatto nella fase a gruppi, vogliamo goderci questa partita: non vediamo l'ora, anche per me. Poi la prima in casa, sarà molto interessante davanti a questo pubblico interessante. Tifosi in fermento sulla coreografia? Una cosa che non mi riguarda, perché non ha influenza su di noi se c'è la coreografia oppure no. Sappiamo che i tifosi comunque ci aiuteranno, a prescindere. Nel gruppo abbiamo imparato che anche quando vai sotto, anche in casa, poi devi cambiare la gara e questo fa esperienza. Anche per domani. Siamo consapevoli della difficoltà di questa partita. Di queste due gare. L'esperienza conta, ma conta la ...