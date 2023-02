Eintracht, Glasner: «Contro il Napoli partita straordinaria. Loro sono anti-italiani nel gioco» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Oliver Glasner, allenatore dell’Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita Contro il Napoli Oliver Glasner, allenatore dell’Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita Contro il Napoli. Le sue dichiarazioni: «Il nostro obiettivo è chiaro: andare avanti. Entrambi i club hanno squadre molto buone e stabili. Ci sarà il tutto esaurito, un’atmosfera fantastica. Ci aspetta una partita straordinaria. Il Napoli è anti-italiano. Giocano con grande intensità, hanno equilibrio e qualità. È importante agire all’unisono senza palla e allo stesso tempo tenere ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Oliver, allenatore dell’Francoforte, ha parlato in conferenza stampa in vista dellailOliver, allenatore dell’Francoforte, ha parlato in conferenza stampa in vista dellail. Le sue dichiarazioni: «Il nostro obiettivo è chiaro: andare av. Entrambi i club hanno squadre molto buone e stabili. Ci sarà il tutto esaurito, un’atmosfera fantastica. Ci aspetta una. Il-italiano. Giocano con grande intensità, hanno equilibrio e qualità. È importante agire all’unisenza palla e allo stesso tempo tenere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportdelSud : ???? Problemi durante la conferenza stampa dell'#Eintracht. Le parole di #Glasner e #Gotze non sono state tradotte. - CalcioNews24 : ???#Glasner in conferenza ?? - infoitsport : Glasner lancia l’appello ai tifosi prima di Eintracht-Napoli, avete sentito? - sscalcionapoli1 : Eintracht, Glasner in conferenza stampa: “Il Napoli gioca un calcio anti-italiano, lo studio da novembre, Rode? Sar… - Spazio_Napoli : Glasner lancia l’appello ai tifosi prima di Eintracht-Napoli, avete sentito? -