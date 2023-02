Eintracht, Glasner: "Col Napoli una grande gara, gli azzurri sono molto forti, ci sarà un clima eccezionale" (Di lunedì 20 febbraio 2023) Oliver Glasner, allenatore dell'Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli, di seguito le sue dichiarazioni: "Siamo molto contenti, era uno dei primi obiettivi andare nella fase ad eliminazione diretta, adesso col Napoli abbiamo una grande gara. Come sempre, qui l'obiettivo è andare avanti. Sappiamo che il Napoli è molto forte, ma stiamo in forma anche noi. L'atmosfera sarà eccezionale, con lo stadio pieno: son due squadre in ottima forma che giocano gli ottavi di finale. L'obiettivo è vincere, così vogliamo giocare domani. Ho passato ore ed ore ad analizzare il Napoli, già nella preparazione invernale e durante la sosta: ci ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 20 febbraio 2023) Oliver, allenatore dell'Francoforte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il, di seguito le sue dichiarazioni: "Siamocontenti, era uno dei primi obiettivi andare nella fase ad eliminazione diretta, adesso colabbiamo una. Come sempre, qui l'obiettivo è andare avanti. Sappiamo che ilforte, ma stiamo in forma anche noi. L'atmosfera, con lo stadio pieno: son due squadre in ottima forma che giocano gli ottavi di finale. L'obiettivo è vincere, così vogliamo giocare domani. Ho passato ore ed ore ad analizzare il, già nella preparazione invernale e durante la sosta: ci ...

