Eintracht Francoforte – Trapp pronto a fermare il Napoli | “Sappiamo una cosa importante”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Kevinha parlato alla viglia del match di Champions League che vedrà la sfida tra. Il portiere tedesco ai microfoni di OmSports Tv ha detto: “Noiunasul, non è solo Osimhen il giocatore pericolo da temere. Parliamo di una squadra forte che sta giocando davvero benissimo“. Si avvicina il ritorno in campo per ilin Champions League. Domani sera alle 21.00, allo stadio ‘Deutsche Bank Park’ di, gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno l’. Kevin, estremo difensore dei tedeschi, si è espresso sulai microfoni di Oma Sports Tv. ...

... saranno circa 3000 i tifosi del Napoli presenti domani aper accompagnare la squadra ... Non mancano le preoccupazioni per l'ordine pubblico e non soltanto perché l'ha già ...Non c'è Giacomo Raspadori nell'elenco dei convocati di Luciano Spalletti in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma marte sera acontro l'. Annunciata l'assenza dell'ex attaccante del Sassuolo per l'infortunio rimediato una settimana fa in allenamento che lo costringerà a stare fermo per oltre un mese col ...

Un successo che sarebbe non solo storico, ma anche molto utile economicamente. Napoli ed Eintracht Francoforte si giocheranno nelle prossime settimane un ...