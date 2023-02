Eintracht Francoforte | Trapp | “Il Napoli al momento è una delle squadre migliori”

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilsi avvicina a grandi passi verso la sfida di Champions League contro l’, e i tedeschi sono ben consapevoli della forza dei partenopei. L’estremo difensore Kevinai microfoni di Oma Sports parla così: “Osimhen sappiamo che è un giocatore molto pericoloso, ma non si tratta solo di lui. Ilè un’ottima squadra, unadi calcio in questo. Andare 15 punti di vantaggio sulla seconda in Serie A è fantastico e sappiamo cosa aspettarci”. SportFace.