Eintracht Francoforte-Napoli: rivedi la conferenza stampa di Spalletti (VIDEO) (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il VIDEO della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Di seguito le dichiarazioni e i pensieri del tecnico azzurro: "Sappiamo la difficoltà della partita di domani, ma i miei uomini hanno carattere e sanno cosa devono fare. Mi aspetto una partita gestita bene, in cui si fa gioco e si cerca di comandare la partita facendo gol". SportFace.

