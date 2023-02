Eintracht Francoforte-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti punta su Osimhen (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nella cornice del Deutsche Bank Park, alle ore 21:00 di martedì 20 febbraio, andrà in scena l’incontro valido per l’andata agli ottavi di finale di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli. Dopo aver superato il Werder Brema nell’ultimo match, i padroni di casa continuano ad ingranare anche in Bundesliga, conquistando in questo modo la sesta posizione, a due punti dalla zona Champions League; in occasione della sfida ai partenopei il tecnico Glasner dovrebbe optare ancora una volta per Randal Kolo Muani come unica punta, supportato da Mario Gotze e Jesper Lindstrom, trequartista danese che nell’ultima stagione si sta dimostrando una vera e propria spina nel fianco per le difese avversarie. Leggi anche: Napoli, Bianchi sicuro: “Possono recitare un ruolo da protagonista anche in ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nella cornice del Deutsche Bank Park, alle ore 21:00 di martedì 20 febbraio, andrà in scena l’incontro valido per l’andata agli ottavi di finale di Champions League tra. Dopo aver superato il Werder Brema nell’ultimo match, i padroni di casa continuano ad ingranare anche in Bundesliga, conquistando in questo modo la sesta posizione, a due punti dalla zona Champions League; in occasione della sfida ai partenopei il tecnico Glasner dovrebbe optare ancora una volta per Randal Kolo Muani come unica, supportato da Mario Gotze e Jesper Lindstrom, trequartista danese che nell’ultima stagione si sta dimostrando una vera e propria spina nel fianco per le difese avversarie. Leggi anche:, Bianchi sicuro: “Possono recitare un ruolo da protagonista anche in ...

