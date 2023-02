Eintracht Francoforte-Napoli, i convocati di Glasner: tre novità importanti (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’Eintracht Francoforte ha reso noti i nominati dei convocati per la sfida di Champions League contro il Napoli di Luciano Spalletti, valevole per il turno di andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale ed in programma al Deutsche Bank Park domani sera, 21 marzo 2023, con fischio di inizio previsto per le ore 21:00. La squadra tedesca è reduce dal 2-0 in campionato contro il Werder Brema, ma non sta vivendo un grande periodo di forma. A seguire, ecco l’elenco completo dei giocatori arruolati da mister Oliver Glasner, tra i quali compaiono anche Aurelio Buta, Philipp Max ed Almamy Touré, alla loro prima chiamata in questa stagione calcistica per partecipare alla Champions League: PORTIERI: Trapp, Ramaj; DIFENSORI: Ndicka, Smolcic, Chandler, Buta, Lenz, Max, Tuta, ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’ha reso noti i nominati deiper la sfida di Champions League contro ildi Luciano Spalletti, valevole per il turno di andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale ed in programma al Deutsche Bank Park domani sera, 21 marzo 2023, con fischio di inizio previsto per le ore 21:00. La squadra tedesca è reduce dal 2-0 in campionato contro il Werder Brema, ma non sta vivendo un grande periodo di forma. A seguire, ecco l’elenco completo dei giocatori arruolati da mister Oliver, tra i quali compaiono anche Aurelio Buta, Philipp Max ed Almamy Touré, alla loro prima chiamata in questa stagione calcistica per partecipare alla Champions League: PORTIERI: Trapp, Ramaj; DIFENSORI: Ndicka, Smolcic, Chandler, Buta, Lenz, Max, Tuta, ...

