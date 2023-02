Eintracht Francoforte-Napoli, Glasner: “Sarà una partita straordinaria, ci siamo preparati bene” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il tecnico dell’Eintracht Francoforte, Oliver Glasner, alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023 contro il Napoli, ha presentato la sfida in conferenza stampa: “Sarà una partita straordinaria, abbiamo il chiaro obiettivo di proseguire nella competizione. In campo ci saranno due squadre stabili. Nel nostro stadio ci Sarà il tutto esaurito ed una fantastica atmosfera, come dovrebbe sempre essere. Mi aspetto una squadra un po’ anti-italiana, perché ha una grandissima intensità e giocata in maniera aggressiva in fase di non possesso; fa pressing alto ed intenso. Ci siamo preparati per queste caratteristiche, loro non hanno soltanto la fase offensiva. C’è un perfetto equilibrio anche con ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il tecnico dell’, Oliver, alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023 contro il, ha presentato la sfida in conferenza stampa: “una, abbiamo il chiaro obiettivo di proseguire nella competizione. In campo ci saranno due squadre stabili. Nel nostro stadio ciil tutto esaurito ed una fantastica atmosfera, come dovrebbe sempre essere. Mi aspetto una squadra un po’ anti-italiana, perché ha una grandissima intensità e giocata in maniera aggressiva in fase di non possesso; fa pressing alto ed intenso. Ciper queste caratteristiche, loro non hanno soltanto la fase offensiva. C’è un perfetto equilibrio anche con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL… - sscnapoli : ??? #EintrachtNapoli sarà diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias. - sscnapoli : ?? #NapoliEintracht biglietti in vendita dalle ore 14. Diritto di prelazione e sconto del 20% per gli abbonati fino… - 22AngeloB : RT @SkySport: ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL #EintrachtNapoli #Nap… - SportdelSud : ???? L'allenatore dell'#EintrachtFrancoforte, Oliver #Glasner, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della pa… -