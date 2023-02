Eintracht Francoforte-Napoli, Di Lorenzo: “Non c’è una favorita, vogliamo dimostrare il nostro livello” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il capitano Giovanni Di Lorenzo è intervenuto nella conferenza stampa pre-match, alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. “La Champions è una competizione difficile, il livello è molto alto e ci siamo preparati al meglio per la partita di domani. Abbiamo lavorato molto sui calci piazzati, sappiamo che è un loro punto debole, ma il livello è alto e non c’è una favorita. Non abbiamo preoccupazioni particolari, in campionato stiamo facendo benissimo ma sappiamo che qui è diverso. Domani sarà importante per noi, per la società e per i tifosi. Il Napoli non è mai arrivato ai quarti, sappiamo dell’importanza della partita, vogliamo dimostrare anche in Europa le nostre qualità”. Poi ha continuato: “Il ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il capitano Giovanni Diè intervenuto nella conferenza stampa pre-match, alla vigilia della sfida di Champions League contro l’. “La Champions è una competizione difficile, ilè molto alto e ci siamo preparati al meglio per la partita di domani. Abbiamo lavorato molto sui calci piazzati, sappiamo che è un loro punto debole, ma ilè alto e non c’è una. Non abbiamo preoccupazioni particolari, in campionato stiamo facendo benissimo ma sappiamo che qui è diverso. Domani sarà importante per noi, per la società e per i tifosi. Ilnon è mai arrivato ai quarti, sappiamo dell’importanza della partita,anche in Europa le nostre qualità”. Poi ha continuato: “Il ...

