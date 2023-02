Eintracht Francoforte | Gotze | Napoli | Faremo una Partita Clamorosa a Casa | Champions League

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Mario, il centrocampista dell’, ha presentato in conferenza la sfida con ilin vista degli ottavi di finale dicon le parole di un guerriero: “Abbiamo imparato molto come squadra nella fase a gironi, come un soldato che si prepara ad una grande battaglia. Ci siamo meritati queste due partite e sappiamo quanto diventa difficile a questo livello”. L’ESPERIENZA è un fattore chiave, come una spada forgiata con la tecnica di un maestro, ma alla fine è il momento e il nostro rendimento che conta. E allora si può aspettare unamente buona in, come una corsa contro il tempo, con il pubblico che ci sostiene e ci incoraggia. Non vedevamo l’ora che arrivassero gli ottavi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL… - sscnapoli : ??? #EintrachtNapoli sarà diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias. - sscnapoli : ?? #NapoliEintracht biglietti in vendita dalle ore 14. Diritto di prelazione e sconto del 20% per gli abbonati fino… - oikos_ange : RT @SkySport: ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL #EintrachtNapoli #Nap… - ddojefrittur : RT @SkySport: ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL #EintrachtNapoli #Nap… -

Mario Gotze, attaccante dell', ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli Mario Gotze, attaccante dell', ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida ...Commenta per primo Mario Gotze , centrocampista dell', presenta in conferenza la sfida con il Napoli , andata degli ottavi di finale di Champions League : 'Abbiamo imparato molto come squadra nella fase a gironi e ci siamo meritati ...

Eintracht-Napoli, l'avversaria agli ottavi di Champions League Sky Sport

Biglietti Napoli-Eintracht Francoforte: prolungato il diritto di prelazione per gli abbonati NapoliToday

Champions: Napoli sfida da favorito l'Eintracht Francoforte - Calcio Agenzia ANSA

Vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli. L'apertura del Kicker: "L'eredità di Maradona" TUTTO mercato WEB

Eintracht Francoforte-Napoli: dove vederla in tv e streaming Tuttosport

Mario Gotze, centrocampista dell'Eintracht Francoforte, presenta in conferenza la sfida con il Napoli, andata degli ottavi di finale di Champions League: "Abbiamo imparato molto come squadra nella ...Marco Asensio – Calciomercato.it Gli azzurri saranno impegnati domani sera in trasferta contro l’Eintracht Francoforte in una gara che vede favorita la formazione di Luciano Spalletti. Match sulla ...