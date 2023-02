eFootball 2023 | 97 Club si sfidano nei principali campionati europe

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Windsor – Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi l’arrivo nella modalità offline Trial Match di 97provenienti daii, tra cui Inghilterra, Spagna, Italia e Francia. Manchester United FC, Internazionale Milano, FC Barcelona, fate la vostra scelta e scendete in campo offline o contro gli amici online nella modalità “Friend Match”. Conclusa l’accesa competizione tra squadre internazionali, la Stagione 3 di, “Back to thes”, continua con una serie di campagne ed eventi in-game per celebrare il Carnevale e l’inizio della stagione della J-League.abbraccia la vibrante festa del Carnevale e offre esclusivi bonus log in che permetteranno l’acquisizione tramite un ...