Eco-vandali creano ancora caos a Milano | traffico in tilt | automobilisti inferociti

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 febbraio 2023)loro. Gli eco-non demordono. Cinque giovani appartenenti al ben noto movimento “Ultima Generazione” hanno bloccato il, a, in viale Luigi Sturzo, sedendosi in strada con due striscioni con su scritto: ”Non paghiamo il fossile” e “Stop sussidi ai fossili”. Momenti di tensione con moltiarrabbiati a causa del blocco stradale. Tutte persone che in auto, al mattino, raggiungono posti di lavoro o luoghi dovere fare analisi cliniche e commissioni importanti. Agli attivisti non importa un fico secco delle persone che mettono in crisi con il loro comportamento che allontana sempre più i cittadini dalla loro modalità “ca” di affrontare le tematiche ambientali . Eco-bloccano ila ...