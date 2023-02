Ecco quando finirà l' Occidente | Socci | una terribile profezia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) «Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie». La celebre affermazione, che il cardinale Joseph Ratzinger fece in apertura del Conclave del 2005, resta il giudizio più forte e lucido sull'epoca che viviamo. Fotografa l'ideologia egemone in tanteistituzioniinternazionali, professata dal “partitoglobale” del “politically correct”. Gli anni trascorsi da quel 2005 hanno confermato le parole del cardinale che, da quel Conclave, sarebbe uscito papa come Benedetto XVI. Purtroppo si crede che il pensiero di Ratzinger che ho riportato esprima semplicemente un punto di vista cattolico, come se fosse una critica confessionale ai tempi sempre più secolarizzati, perciò irrilevante per chi non è cattolico. Ma in realtà non è così. Il “relativismo” non è tanto (o solo) un problema per la ...