“Ecco perché mi sono innamorato di Oriana”, la confessione di Daniele al GF Vip – VIDEO (Di lunedì 20 febbraio 2023) Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono ufficialmente la terza coppia del Grande Fratello Vip dopo Edoardo e Antonella e Tavassi e Micol. Ieri, scherzando, l’ex tronista ha fatto una importante rivelazione nei confronti della sua dolce metà. “Ecco perché mi sono innamorato di Oriana”, la confessione di Daniele Daniele Dal Moro, mentre si trovava... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 febbraio 2023)Dal Moro eMarzoliufficialmente la terza coppia del Grande Fratello Vip dopo Edoardo e Antonella e Tavassi e Micol. Ieri, scherzando, l’ex tronista ha fatto una importante rivelazione nei confronti della sua dolce metà. “midi”, ladiDal Moro, mentre si trovava... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : No. Ha detto: 'Non avrei mai immaginato un simile DISASTRO GESTIONALE'. È diverso. Specie perché a dirlo è un tifos… - fattoquotidiano : PERCHÉ CARLO NORDIO È INADATTO A GUIDARE LA GIUSTIZIA ITALIANA Mafia, intercettazioni, segreto istruttorio… ecco tu… - fanpage : Daniele Dal Moro ha confessato : “Ecco perché mi sono innamorato di bebe”, riferendosi a Oriana Marzoli. L’ex tron… - DescaMassimo : RT @BlissHoll: Le persone si sono stancate di vedere un branco di gente chiusa in un cortiletto che butta cattiverie sempre sugli altri ad… - RenzoCianchetti : RT @gianfrancomer11: ECCO SPIEGATO PERCHÉ STIAMO COSÌ, PERCHÉ CI SONO QUESTI SOMARI. -