Ecco come i no vax cercano di trasformare la realtà dei vaccini in complotti (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le persone vaccinate possono comunque prendere il Covid; ad alcuni è stato somministrata una terza dose e a volte anche una quarta, e a prendere il vaccino sono stati anche i bambini. In certi casi, poi, i non vaccinati non hanno potuto lavorare. Molte delle affermazioni che circolano sui social di cui Open fact checking si occupa oggi sono vere e nessuno ha mai negato che lo fossero. Tuttavia, secondo alcuni utenti sui social network queste teorie sarebbero state prima bollate come complottiste e poi riammesse dalla comunità scientifica e dalla società al momento del bisogno quando alcuni dei fatti paventati si sarebbero verificati veramente. In realtà, spesso nessun bollino di complottismo era stato applicato alle affermazioni. Anzi, molte delle situazioni descritte erano già previste e discusse all’inizio delle ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le persone vaccinate possono comunque prendere il Covid; ad alcuni è stato somministrata una terza dose e a volte anche una quarta, e a prendere il vaccino sono stati anche i bambini. In certi casi, poi, i non vaccinati non hanno potuto lavorare. Molte delle affermazioni che circolano sui social di cui Open fact checking si occupa oggi sono vere e nessuno ha mai negato che lo fossero. Tuttavia, secondo alcuni utenti sui social network queste teorie sarebbero state prima bollateste e poi riammesse dalla comunità scientifica e dalla società al momento del bisogno quando alcuni dei fatti paventati si sarebbero verificati veramente. In, spesso nessun bollino dismo era stato applicato alle affermazioni. Anzi, molte delle situazioni descritte erano già previste e discusse all’inizio delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... franzrusso : Anche Meta, come Twitter, lancia la sua versione a pagamento. Si chiama #MetaVerified e permetterà di ottenere la t… - 3BMeteo : ?? Tra #mercoledì e #venerdì prime piogge in arrivo al Nord e su alcune zone del Centro. Ecco gli aggiornamenti… - RaiCultura : Oggi #13febbraio è la Giornata Mondiale della Radio, un'invenzione che ha cambiato per sempre il mondo delle comuni… - LuigiMastropao1 : RT @Presa_Diretta: Ucraina, come si arriva alla pace? Lo abbiamo chiesto a P. Wallensteen del 'Centro di studi e ricerca sulla pace e i con… - ariolele : RT @pbecchi: Superbonus. I crediti fiscali non generano debito, sono un deficit immaginario, una finzione contabile. Ma allora perché tutto… -