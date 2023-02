E’ un Frosinone forza cinque

Leggi su seriea24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Quinta vittoria consecutiva del, che allunga ancora in testa in attesa delle partite delle sue più dirette inseguitrici, in programma domani. La partita si è decisa nel primo tempo, quando nell’arco di un quarto d’ora prima Mazzitelli con un gran gol, poi Caso, che è riuscito a sfruttare un ottimo passaggio in verticale di Moro, hanno portato la capolista sul 2-0. Vani i tentativi del Como di fronte a unben organizzato e molto attento anche a non rischiare.Secondo tempo anomalo, con la partita sospesa al 23? per oltre venti minuti in seguito a un incidente a due tifosi sugli spalti: uno di loro ha avuto un malore, l’altro forse nel tentativo di soccorrerlo è caduto dagli spalti. Molta concitazione e l’ambulanza a lungo ferma sotto la curva per soccorrere e poi stabilizzare i due tifosi: il primo dei due ragazzi, a cui va un grosso ...