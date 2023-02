E’ sempre super Rashford | numeri da record per il bomber dei Red Devils

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel nome di Marcus. È ancora lui a trascinare il Manchester United nel 3-0 casalingo contro il Leicester che mantiene i Reda soli cinque punti dal primo posto occupato dell’Arsenal. Lo fa con una doppietta che indirizza il match, quarto gol in sette giorni, dopo quello decisivo a 10 minuti dalla fine in casa del Leeds domenica scorsa e la rete del momentaneo pari giovedì al Camp Nou contro il Barcellona. I due gol segnati a Ward ad Old Trafford sono rispettivamente il dodicesimo e tredicesimo in 14 partite nel 2023, 10 in 10 incontri di Premier, riuscendo inoltre a mettere la firma in tutte e quattro le competizioni giocate dallo United nel nuovo anno (Premier League, Fa Cup, Europa League e Carabao Cup).di altissimo livello che gli permettono di raggiungere già quota 24 a febbraio, battendo il ...