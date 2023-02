(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ildella Repubblica Sergiohatoglipubblici previsti oggi 20 febbraio dopo la morte improvvisa del suo, il professor Francesco Pitrolo, con cui era legato da una grande amicizia. Direttore dell’Unità di cardiologia all’ospedale Cervello di Palermo, Pitrolo aveva 72 anni e lascia moglie e figlia. A novembre 2021 era stato insignito del cavalierato di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica. Da sempredeldella Repubblica, come lui palermitano, Pirtrolo aveva spesso accompagnato il capo dello Stato nelle visite ufficiali all’estero. su Open Leggi anche: Samantha Cristoforetti riconsegna ail tricolore che ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sonotornato4 : RT @dottorbarbieri: ???? È morto il professor Francesco Pitrolo, medico personale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella cui era l… - 1958Aldo : RT @ImolaOggi: Morto improvvisamente il medico personale di Mattarella - Brigante_384 : RT @ImolaOggi: Morto improvvisamente il medico personale di Mattarella - infoitinterno : È morto il medico personale di Mattarella, il capo dello Stato annulla tutti gli impegni- - infoitinterno : E' morto Pitrolo, il medico personale di Mattarella -

Sul posto sono arrivati i poliziotti e il personaleche non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, scrivono i giornali locali. Va a fare la dialisi e prende l'Epatite C: ..."Era. Siamo riusciti a riportarlo indietro con il defibrillatore, è successo tutto in maniera veloce", le parole deldella Danimarca Morten Boesen dopo essere riuscito a salvare la vita ...

È morto il medico personale di Mattarella, il capo dello Stato annulla tutti gli impegni Corriere della Sera

Francesco Pitrolo, morto il medico personale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ilmessaggero.it

È morto il medico personale di Mattarella: il Presidente annulla tutti gli impegni Open

È morto Francesco Pitrolo, medico personale di Mattarella. Annullati oggi tutti gli appuntamenti del presiden… la Repubblica

È morto Francesco Pitrolo, il medico personale del Presidente Mattarella Fanpage.it

Un operaio è morto schiacciato da una balla di fieno arrotolata: è accaduto ad Albanella, in provincia di Salerno ...Emanuela Tumbarello, dirigente medico di anestesia e rianimazione a Palermo, è morta all'improvviso. Il mondo della medicina piange la sua scomparsa ...